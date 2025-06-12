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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Sergisi

BAŞARILI PROJE POSTER SUNUM SERGİSİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen “Proje Poster Sunum Sergisi”, öğrencilerin saha temelli uygulama deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyan önemli bir platform sundu. Sergi, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonunda gerçekleşti. Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri, “Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama II” dersi kapsamında hazırladıkları projeleri sergide katılımcılara sundu.

REKTÖR KAPLANCIKLI SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrenci projelerini inceleyerek detaylar hakkında bilgi aldı. Sergide, çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve gençlik hizmetleri gibi birçok sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmalara dair hazırlanan projeler, sosyal sorunlara çözümler sunup toplumsal farkındalık oluşturma hedefi taşıdı. Rektör, öğrencilerin edinmiş olduğu saha deneyimlerinin meslek gelişimleri açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti ve emek veren tüm öğrenci ile akademisyenlere teşekkür etti.

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