Bilecik Şeyh Edebali, Yulaf Çeşitleri Geliştirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, tarımda yerli ve milli üretimi destekleyen önemli bir başarı elde etti. Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından geliştirilen dört yeni yulaf çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından “Üretim İzinli Çeşit” listesine alındı. Islah çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yulaf çeşitleri ‘Köycü-25’, ‘Yakupbey’, ‘Hazem’ ve ‘Asyahanım’ isimleriyle tescillendi. Çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Zeki Mut, Doç. Dr. Özge Doğanay Erbaş Köse ve Dr. Yusuf Murat Kardeş ile 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay’ın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

YENİ YULAF ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR

Geliştirilen yeni yulaf çeşitlerinin yüksek ot ve tane verimine sahip olduğu, ayrıca kaliteli ve hastalıklara ile soğuğa toleranslı olduğu ifade ediliyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, “Bu gelişme, üniversitemizin tarımsal Ar-Ge alanındaki etkinliğini ve bilimsel katkı gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bilecik ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE VE TARIM SEKTÖRÜNE KATKILAR

Bu başarı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tarımsal araştırma ve geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Yerli üretimi destekleyen bu adım, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor. Yulaf çeşitlerinin tarım sektöründe kullanılması, üreticilere büyük faydalar sunacak.