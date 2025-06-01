Bilecik, Tarihi Ve Kültürel Zenginlikleriyle Dikkat Çekiyor

TURİZM VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ BİLECİK

Bilecik, Türkiye’nin birçok kara yolunun kesişim noktası olmasıyla beraber tarihi yapıları ve kendine özgü mutfağıyla her yıl sayısız yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli bir rol üstlenen Şeyh Edebali’nin türbesi. Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri’nin birleşiminde bulunan Bilecik, tarihi mekanları ve zengin yerel kültürü ile dikkat çekiyor. Bilecik’in öne çıkan ilçelerinden biri olan Osmaneli, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde “Lefke” olarak adlandırdığı yer olarak biliniyor. Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin güzel örneklerini sunan bu ilçede, tarihi Osmaneli Evleri hem geçmişi koruyor hem de konaklama ile gastronomi alanında hizmet veriyor.

Lefke BEZİ VE YEREL ÜRÜNLER

Osmaneli’nde, Bilecik’e özgü Lefke bezinin dokuma tekniklerini nesilden nesile aktaran geleneksel dokuma atölyeleri, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Banu Erkal, “Lefke bezi” dokumacılığının yanı sıra kooperatifte yer alan yöresel ürünler hakkında bilgi vererek, “Osmaneli’nin ayvası çok meşhur, ayva lokumlarımız, meyve kurularımız var. Tarhana yapıyoruz, erişte yapıyoruz, salçalarımız var, ürün yelpazemiz çok geniş” diyor. Lefke bezinin 1980’li yıllara kadar her evde yapıldığını, daha sonra sanayiye yenik düştüğünü ifade eden Erkal, bu projeyle birlikte yaklaşık 10 yıldır Lefke bezi dokumacılığı yaptıklarını belirtiyor. Erkal, hedeflerinin gelecek nesillere bu geleneği aktarabilmek olduğunu vurguluyor.

TARİHİ MEKANLAR VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Bilecik ve çevresi, tarihi yapıları keşfetmek, doğal güzelliklerin tadını çıkarmak ve yöresel kültürü deneyimlemek isteyenler için birçok fırsat sunuyor. Söğüt, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir öneme sahip. Burada yer alan Ertuğrul Gazi Türbesi, Kuyulu Mescit ve Hamidiye Külliyesi gibi yapılar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dönem dizi kostüm tasarım atölyeleri, bölgenin tarihi atmosferinden ilham alarak özgün tasarımlar üretiyor. Han Sanat Atölyeleri’nin kurucusu Orhan Kocaoğlu, kendi kültürüne katkıda bulunma amacıyla Söğüt’te çeşitli kostümler ürettiklerini belirtiyor. Kocaoğlu, “Ertuğrul Gazi’nin gölgesinde büyüdük” diyerek çocukluğunun bu topraklarda geçtiğini vurguluyor.

Bilecik’in zengin mutfağı, tarihi lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Yemek firması sahibi şef aşçı Özgür Kılıçlı, ziyaretçilere Söğüt’ün geleneksel lezzetlerini sunmak için çalıştıklarını ifade ediyor. Kılıçlı, “Erutğrul Gazi pilavımız, yörük pilavımız, yörük çorbamız var” diyerek bu yemeklerin tarihine değiniyor. Ertuğrul Gazi pilavının, kaynatılmış kemik ve etlerin suyu ile bulgurun karışımıyla hazırlandığını aktaran Kılıçlı, bu yemeğin bölge halkı tarafından geleneksel olarak geçmişten günümüze hazırlandığını vurguluyor.

ZİYARETLER VE SÖĞÜT’ÜN KÜLTÜREL MİRASI

Bilecik Müzesi, bölgenin tarihi ve kültürel birikimlerini sergilemekte önemli bir rol oynuyor. Arkeolojik ve etnografik eserlerin bulunabileceği müze, tarih meraklıları için mutlaka keşfedilmesi gereken bir nokta. Bilecik Rüştiye Mektebi, tarihi bir yapı olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çömlekçilik geleneği de Bilecik’in zengin kültürel miraslarından biri. Özellikle Pazaryeri ilçesi Kınık Köyü, çömlek atölyeleri ile bu geleneği yaşatıyor. Ziyaretçiler, çömlek yapımını izleme ve satın alma fırsatı buluyor, böylece yöresel bir hatıra edinmiş oluyorlar.