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Bilecik Tarım Orman Müdürlüğü Denetimleri Artırdı

DENETİMLER SIKIŞTIRILIYOR

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini artırıyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yıl boyunca sürdürülen denetimler, bayram dönemi için kasap, market, pastane, kuruyemiş ve şarküteri gibi işletmelere özel olarak yoğunlaştırılıyor.

DETAYLI İNCELEMELER YAPILACAK

İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, hijyen şartları, ürün muhafaza standartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk açısından kapsamlı incelemeler gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimler, Kurban Bayramı süresince de kararlılıkla devam edecek. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ilgili mercilere bildirimde bulunmalarının gerekliliğine vurgu yapıyor.

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