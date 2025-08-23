Bilecik TDP Ekipleri, Bilgilendirme Ziyareti Yaptı

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ÇALIŞMALARI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesini amaçlayarak Beşiktaş Mahallesi ve Bilecik Özel Eğitim Okulları’nı ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri çerçevesinde dolandırıcılık suçlarının türleri ve özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

VATANDAŞLARA BİLGİ BROŞÜRLERİ DAĞITILIYOR

Ekipler, vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken konuları aktarıyor. Yetkililer, bu tür girişimlerin amacı olarak “bu çalışmalarla vatandaşların suça karşı farkındalığının artırılmasının ve daha güvenli bir toplum yapısının oluşturulmasının hedeflendiğini” belirtmektedir.