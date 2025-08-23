Haberler

Bilecik TDP Ekipleri, Bilgilendirme Ziyareti Yaptı

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ÇALIŞMALARI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesini amaçlayarak Beşiktaş Mahallesi ve Bilecik Özel Eğitim Okulları’nı ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri çerçevesinde dolandırıcılık suçlarının türleri ve özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

VATANDAŞLARA BİLGİ BROŞÜRLERİ DAĞITILIYOR

Ekipler, vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken konuları aktarıyor. Yetkililer, bu tür girişimlerin amacı olarak “bu çalışmalarla vatandaşların suça karşı farkındalığının artırılmasının ve daha güvenli bir toplum yapısının oluşturulmasının hedeflendiğini” belirtmektedir.

ÖNEMLİ

Sinop’ta Palamut Tanesi 350 Lira

Sinop'ta balıkçılar, palamut avlarının az çıkmasından dolayı tezgahlarında bu balıkları 350 liradan satmaya başladı. Hava koşulları ve iklim değişikliği avlanmayı olumsuz etkiliyor.
Karaman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karaman-Ereğli Karayolu'nda bir kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı. Sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

