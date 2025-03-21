Bilecik’te 100 Personel Alınacak: Başvurular Başladı

İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Bilecik’te faaliyet gösteren İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere toplamda 100 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin 23 Mart 2025 tarihi saat 23.59’a kadar devam edeceği açıklandı. Adayların başvurularını E-Şube platformu üzerinden (esube.iskur.gov.tr) ya da ALO 170 telefon hattı aracılığıyla yapabilecekleri belirtildi.

MÜLAKAT TARİHİ VE DETAYLARI

İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, 25 Mart 2025 tarihinde saat 08.30 ile 17.30 arasında Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasında mülakatlar yapılacak” dedi. TYP kapsamında çalışacak personellerin okullarda bakım, onarım ve temizlik işlerinde görev alacakları ifade edildi.

Görev alacak personeller, 7 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında toplamda 84 gün süreyle işe başlayacak. Programın, iş gücü piyasasına katılım sağlamak ve yerel iş imkanlarını artırmak amacıyla uygulandığı vurgulandı. İlgilenen adayların belirtilen tarihler içinde başvuru yapmalarının büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.