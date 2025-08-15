Bilecik’te 103 Bin 605 Öğrenci Spora Uygun

SPOR SALTANATI VE YETENEK TARAMASI

Bilecik’te, 2024-2025 eğitim döneminde gerçekleştirilen Sportif Yetenek Taraması kapsamında, toplamda 103 bin 605 öğrencinin spora yatkın olduğu tespit edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, gençlerin sportif yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir adım atıldığı vurgulandı. Bu tarama ile birlikte, öğrencilerin spora olan ilgisi de artarak devam ediyor.

SPORCU EĞİTİMİ VE GÜÇLENDİRME PROGRAMI

İl Müdürü Ramazan Demir, 2023-2024 döneminde Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı’nı başarıyla tamamlayan 50 bin 31 öğrencinin Spor Karnesi’nin kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti. Ramazan Demir, konuyla ilgili olarak, “Gençlerimizin spora olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu programlarla hem yeteneklerini keşfediyoruz hem de onları sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.

BİLECİK’İN SPOR YATIRIMININ ÖNEMİ

Demir, sporun gençler için önemine dikkat çekerek, “Spor, gençlerimizin hayatında önemli bir yer tutmalı. Bilecik olarak spora ve gençlerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Onların yanında olmak, başarılarını desteklemek en büyük görevimiz” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, bölgedeki spor yatırımlarının ve fırsatlarının artması için bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.