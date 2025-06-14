Bilecik’te 2025 Hasat Toplantısı Yapıldı

HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bilecik’in ilçelerinde 2025 üretim yılı hububat hasat dönemi öncesinde, biçerdöver ve hasat kontrolleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda müdürler tarafından yapılan sunumlarda, hasat döneminde dane kaybının önlenmesi, biçerdöver kontrollerinin önemi ve doğru hasat teknikleri gibi konular katılımcılara aktarıldı. Üreticilerin soruları yanıtlanarak sahada karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri paylaşıldı.

KURS İLE BELGELENDİRME FIRSATI

Toplantı sırasında biçerdöver operatör belgesine ihtiyaç duyanlar için hasat sezonu öncesi açılacak kurslara dair bilgilendirme yapıldı. Özel bir kurs yetkilisi, belgelendirme süreci ve kurs kayıt şartları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Tarım yetkilileri, verimli ve kayıpsız bir hasat dönemi için biçerdöver kontrollerinin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm üreticilere başarılı bir hasat dönemi temennisi sundu.

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYİCİLER

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Buğra Erdem ve ayrıca mahalle muhtarları, köy muhtarları ile çok sayıda üretici katılım sağladı.