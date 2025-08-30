Haberler

Bilecik’te “30 Ağustos” Etkinliği Gerçekleştirildi

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “30 Ağustos sergi ve atölye” çalışması etkinliği gerçekleştiriyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler İl Halk Kütüphanesi Etkinlik Salonu’nda yapılıyor. Etkinlikler, Atatürk ve 30 Ağustos temalı karma sergi ile başlıyor ve ayrıca ahşap atölyesi çalışmaları da yapılıyor.

Ahşap atölyesinde katılımcılar, lazer kesim ve boyama teknikleriyle Türk bayrağı temalı anahtarlıklar tasarlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, etkinlikte yer alan katılımcılara teşekkür etti. “Aile Yılı” kapsamında, bu tür etkinliklerin aile bağlarını güçlendirdiğini ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

