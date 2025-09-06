Bilecik’te 30 ağustos etkinlikleri sürüyor

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ’30 Ağustos Zafer Kupası 3×3 Basketbol Turnuvası’ yoğun bir katılım ve çekişmeli maçlarla ilerliyor. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlik, genç sporcuların mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, katılımcılara sportif rekabet ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşama imkanı sunuyor.

YOĞUN KATILIM VE HEYECANLI MAÇLAR

Turnuvaya il genelinden çok sayıda sporcu katılırken, maçlar boyunca izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, “Turnuvanın sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin sosyal etkinliklere katılımını artırma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Turnuva önümüzdeki günlerde de yoğun maç programıyla devam edecek ve kazananlar büyük ödüllerle taçlandırılacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu turnuva, gençlerin bir araya gelmesini sağlamakla birlikte, zafer ruhunu pekiştiren önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bilecik halkı, sporun birleştirici gücünü hissederek bu heyecana ortak oluyor.