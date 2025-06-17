Bilecik’te 51 Yaşında Kadın Ölü Bulundu

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bilecik’te 51 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulunuyor. Hürriyet Mahallesi Bener Sokak’taki bir sitede yaşayan Sibel Güneş’ten haber alamayan kızı, Kayseri’de durumu yakınlarına bildirdi. Güneş’in eşine de ulaşılamaması üzerine, yakınları durumu yetkililere ihbar ediyor.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Güneş’in cansız bedeniyle karşılaşıyor. Sibel Güneş’in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi işlemleri için kaldırılıyor. Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay bölgesinde incelemede bulunuyor. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğreniliyor.