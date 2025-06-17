Bilecik’te 51 Yaşında Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN TESPİTİ

Bilecik’te 51 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Hürriyet Mahallesi Bener Sokak’taki bir apartmanda yaşayan Sibel Güneş’ten haber alamayan Kayseri’deki kızı durumu yakınlarına bildirdi. Güneş’in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Ekipler, belirtilen adrese ulaştığında Güneş’in cansız bedeniyle karşılaştı. Güneş’in cenazesi, savcının yapacağı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, inceleme yaptı. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı.