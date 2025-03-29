Bilecik’te 700 Yıllık Osmanlı Geleneği Canlandı

700 YILLIK OSMANLI GELENEĞİ CANLANDI

Bilecik’te, yüzyıllardır devam eden Osmanlı geleneği, minareden çocuklara sepetle şeker sarkıtma etkinliği ile kutlandı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Yaklaşık 150 çocuğumuzla beraber Osmanlı geleneğimiz olan sepet sallandırma geleneğini yaptık” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının son günü kutlanan bu gelenek, “Aşuk” ve “Maşuk” adlı figürlerin minareye çıkarak şeker sarkıtmaları ile de anılmakta.

RAMAZAN’IN GÜZELLİKLERİ

Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Müftülüğü, gelenekleri yeniden canlandırarak Ramazan’ın güzelliklerini bir araya getirdi. Osmanlı davulcu geleneği, mahalle iftarları ve helva ikramı gibi etkinliklerin yanı sıra bu yıl, tarihi Orhan Gazi Camii minaresinden çocuklara sepetle şeker sarkıtma töreni de gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara sepetle şeker atıldı ve gelenek yeniden yaşatıldı.

SPORUN RÜZGARINI HİSSETMEK

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, etkinliğin Osmanlı’nın ilk eserlerinden biri olan Orhangazi Camii minaresinde gerçekleştirildiğini belirtti. “Ramazanın son günü olan arife gününde buradaki geleneğimizi yeniden yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Bircan, yaklaşık 150 çocuğun katıldığı etkinliğin coşkusunu aktardı.

GELENEKSEL COŞKU YAŞATILDI

Bircan, gelenek hakkında verdiği bilgilerle “700 yıllık olan bu gelenekte ‘Aşuk’ ile ‘Maşuk’ minare yükselerek çocuklara Ramazan Bayramı’nın geldiğini müjdelemek amacıyla sepet sallandırırmış.” dedi. Bugün, bu geleneği yeniden gerçekleştirmenin kendilerine büyük bir mutluluk kattığını ifade eden Bircan, Bilecik’te bu manevi atmosferdeki tarihi şenliğin herkes için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti.