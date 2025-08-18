Bilecik’te Alkol Şişeleri Birikti

ALANIN ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞMESİ

Bilecik’te alkol tüketen kişilerin tercih ettiği yerlerden biri olan yol, büyük bir kirlilik sorunu ile karşı karşıya kaldı. Özellikle merkezde bulunan Abbaslık Köy yolu, her akşam çok sayıda kişinin toplandığı bir mekân haline geldi. Ancak bu durumu kötü etkileyen faktör, tüketilen alkol şişelerinin ormanlık alana atılması oldu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Şişelerin güneş ışığı ile orman yangınlarına sebep olduklarını” belirtti. Çevreyi korumaya çalışan bireyler, yetkililere tedbir alınması gerektiğine yönelik uyarılarda bulundu. Kirliliğin artmasıyla birlikte, bu bölgenin doğal güzelliklerinin tehlike altında olduğu vurgulandı.