BİLECİK’te ANALİG Müsabakaları Başarıyla Tamamlandı

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol 2. Etap 1. Grup Müsabakaları Bilecik’te başarıyla sona erdi. Kızlar kategorisindeki karşılaşmalar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu’nda, erkekler kategorisi ise İstasyon Spor Salonu’nda yapıldı. Organizasyon, birçok ilden gelen sporcular, antrenörler ve hakemlerle çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

GENÇ SPORCULARA FIRSAT SUNULDU

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, “Anadolu Yıldızlar Ligi ile genç sporcularımıza hem rekabet ortamı hem de kaynaşma imkanı sunuyoruz. Tüm katılımcı illerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve emeği geçen hakemlerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle organizasyonu değerlendirdi. Bu etkinlik, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve dostluk kurması açısından büyük bir önem taşıyor.

Hakan Yılmaz, Ferrari ile kaza yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de Ferrari ile kaza yapan Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceklerini ve kazanın kaygan zeminden kaynaklandığını açıkladı. Sosyal medya eleştirilerine de cevap verdi.
Devrim Özkan, Genç Başarılı Bir Oyuncu

Devrim Özkan, tiyatrodan televizyona geçiş yaparak 'Vuslat' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizilerindeki rolleriyle öne çıkan bir oyuncudur. Yaşı ve kökeni merak edilmektedir.

