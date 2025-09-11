Haberler

Bilecik’te Araç Bariyerlere Çarptı, Yaralı

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Bilecik’te seyir halinde bulunan bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi’nden kente doğru ilerleyen 16 FG7 20 plakalı otomobilin sürücüsü Şenay Ö., TOKİ mevkiini geçerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde yer alan bariyerlere çarparak durabildi.

KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Bu kazada araç içerisindeki yolcu olan Şevval Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

