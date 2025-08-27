Bilecik’te Araç Çarpışması, İki Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Bilecik’te meydana gelen bir trafik kazasında, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde, Dumlupınar Caddesi ile Park 2 Sokağın kesişim noktasında gerçekleşti.

ÇARPMA ANI VE YARALILARIN GÖNDERİLDİĞİ HASTANE

Kaza sırasında, Fatih Ö. yönetimindeki 03 AEA 824 plakalı otomobil, kavşağa ulaştığında Seda Y. yönetimindeki 11 ABL 697 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın sonucunda, otomobil sürücüsü Fatih Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

POLİSİN İNCELEMESİ

Olay ile ilgili olarak polis ekipleri incelemelerini başlattı. Kazanın detaylarının belirlenmesi için gerekli çalışmalara devam ediliyor.