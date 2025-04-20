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Bilecik’te Araç Refüjde Yan Yattı

TRAFLİK KAZASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Bilecik’te seyir halindeki bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak orta refüje düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik- Eskişehir D650 karayolunda seyir eden 26 ACU 266 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Himmet K., Karaköy mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde yan yattı.

YARALI İÇİN MÜDAHALE

Gerçekleşen trafik kazasında araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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