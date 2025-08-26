Bilecik’te Araç ve Bisiklet Çarpıştı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Bilecik’te, hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanma yaşadı. Kaza, Bilecik merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde, Ümit ile Yeşim sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan Emirhan I. yönetimindeki 11 EM 363 plakalı araç, kavşağa geldiğinde M.A. (10) tarafından kullanılan bisikletle çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinden ilk müdahaleyi aldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başladı.