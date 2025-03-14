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Bilecik’te Araç ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA AYRINTILARI

Bilecik’te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Küçük Sanayi Sitesi’nin 3. Sokak ile 6. Sokak kesişim noktasında gerçekleşti. Alınan verilere göre, Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3. Sokak üzerinde ilerleyen Alperen A. yönetimindeki 11 EE 989 plakalı motosiklet, 6. Sokak’ta seyreden Mert Ç. idaresindeki 67 AK 932 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALININ DURUMU

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Alperen A. yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alperen A.’yı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

POLİS İNCELEMESİ

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları ve kaza nedenleri üzerinde çalışılmakta.

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