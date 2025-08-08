Bilecik’te Araç Yangını Meydana Geldi

BİLECİK’TE OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Bilecik’te seyir halindeki bir araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, Bilecik-Söğüt karayolu üzerindeki Yeniköy mevkiinde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Alınan bilgilere göre, plakası tespit edilemeyen bir otomobil, hareket halindeyken aniden alev aldı. Yangının nedeni henüz netleşmedi. Kısa süre içinde aracı saran yangın nedeniyle olay yerine hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak, aracın büyük ölçüde maddi hasar gördüğü bildirildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından, polis ekipleri yangınla ilgili araştırma başlattı. Bilecik halkında endişe yaratan bu durum, güvenli sürüş koşulları ve araç bakımlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.