Haberler

Bilecik’te Araç Yayanın Üzerinden Geçti

TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bilecik’te, seyir halinde olan bir aracın yaya A.Y.’nin ayağının üzerinden geçmesi sonucu bir trafik kazası gerçekleşti. Kaza, Tevfikbey Caddesi ile Kurtul Sokağın kesişim yerinde ortaya çıktı.

YARALI YAYAYA MÜDAHALE

Alınan edinilen bilgilere göre, V.A. idaresindeki 11 ABY 453 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde ilerlerken Kurtul Sokak’a dönmek için yön değiştirdi. Bu esnada, yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan A.Y.’nin ayağının üzerinden geçti. Olay sonucunda yaralanan yaya A.Y., olay yerinde ulaşan 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Damat Kayınbiraderini Öldürdü, 3 Yaralı

Adana'da boşanma sürecindeki bir damat, kayınbiraderini öldürüp, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay, ailevi gerilimlerin sonucunda meydana geldi.
Haberler

Ambulans Şoförü Kazayı Önledi

Tarsus'ta bir ambulans şoförü, motosikletliyle çarpışmamak için refüje çıkarak potansiyel bir kazayı önledi. Olay hakkında soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.