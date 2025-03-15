Bilecik’te Araç Yayanın Üzerinden Geçti

TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bilecik’te, seyir halinde olan bir aracın yaya A.Y.’nin ayağının üzerinden geçmesi sonucu bir trafik kazası gerçekleşti. Kaza, Tevfikbey Caddesi ile Kurtul Sokağın kesişim yerinde ortaya çıktı.

YARALI YAYAYA MÜDAHALE

Alınan edinilen bilgilere göre, V.A. idaresindeki 11 ABY 453 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde ilerlerken Kurtul Sokak’a dönmek için yön değiştirdi. Bu esnada, yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan A.Y.’nin ayağının üzerinden geçti. Olay sonucunda yaralanan yaya A.Y., olay yerinde ulaşan 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.