Bilecik’te Araçlar Çarpıştı, 6 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi SGK Kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada bir ticari araç ile bir otomobil çarpıştı ve sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Türkmeneli Caddesi boyunca seyir halindeki Hakkı K. yönetimindeki 26 VA 576 plakalı otomobil, Yakut Sokak üzerinde seyir eden Muharrem A. yönetimindeki 27 BPZ 11 plakalı ticari araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen bu kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç., P.F.A., Y.A. ve A.A. da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı.