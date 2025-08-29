Haberler

Bilecik’te Araçlar Çarpıştı, 6 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi SGK Kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada bir ticari araç ile bir otomobil çarpıştı ve sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Türkmeneli Caddesi boyunca seyir halindeki Hakkı K. yönetimindeki 26 VA 576 plakalı otomobil, Yakut Sokak üzerinde seyir eden Muharrem A. yönetimindeki 27 BPZ 11 plakalı ticari araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen bu kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç., P.F.A., Y.A. ve A.A. da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da bir motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Haberler

Cw Enerji, Tekirdağ GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Tekirdağ'da 9.863,62 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali'ni başarıyla kurdu. CEO Volkan Yılmaz, projenin çevresel faydalarını ve temiz enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.