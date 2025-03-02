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Bilecik’te “Askıda Pide” Uygulaması Başladı

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BİLECİK’TE ANLAMLI ETKİNLİK

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen “Askıda Pide” uygulaması çerçevesinde, vatandaşlara pide dağıtım işlemi yapıldı. Bu anlamlı etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katkıda bulunarak, vatandaşlarla birlikte pide dağıttı.

RAMAZAN’DA DAYANIŞMAVURGU

Vali Aygöl, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma temeli üzerine olduğunu vurgulayarak, “Bu mübarek ayda dayanışmayı artırmak, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmak en büyük kazancımızdır” dedi. Bu tür etkinliklerin, toplumun bir araya gelmesine ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmesine katkı sağladığı ifade ediliyor.

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