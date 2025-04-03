Bilecik’te ATV Devrildi: 1 Yaralı

ATV DEVRİLMESİ SONUCU YARALANMA OLDU

Bilecik’te hareket halindeki bir ATV’nin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Bilecik merkeze bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nden Meltem Konutları yönüne giden 11 ACJ 480 plakalı ATV’nin sürücüsü Abdülkadir K., Atatürk ormanı bölgesine geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz şekilde hareket eden ATV devrildi ve sürücüsü yaralanarak olay mahalinde bulundu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine intikal eden 112 Acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.