Bilecik’te ATV Yarışları Başarıyla Tamamlandı

BİLECİK’TE YARIŞLAR TAMAMLANDI

Bilecik’te düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın iki gün süren açılış ayağı yarışları, başarıyla tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Bilecik Valiliği ortaklığıyla gerçekleştirilen organizasyonda, toplamda 200 katılımcı kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar, 26 kilometrelik zorlu parkurda maharetlerini sergiledi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şampiyonada başarılı olan sporculara, Endurobil 365 Extrempark Bilecik’te düzenlenen ödül töreniyle ödülleri verildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 kategoride dereceye girenlerin belirlendiğini aktardı. Şampiyonanın kentte gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aygöl, “Geçen sene de bu şampiyona burada yapılmıştı. Bu sene de yarışları sağlıklı şekilde tamamladık. Dağ, taş insan doluydu. Çevre illerden de yoğun katılım oldu. Önümüzdeki sene daha büyüğünü ve iyisini yapacağımızın müjdesini şimdiden vermek istiyorum.” dedi.

TMF BAŞKANI SPORCULARA TEŞEKKÜRLER YAĞDIRDI

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da yarışlara katılan sporcuları tebrik etti. Organizasyona gösterilen yoğun ilginin önemine dikkat çeken Vefa, “Sayın Valimizin büyük destekleriyle böyle bir tesisin ülkemize kazandırılması çok önemliydi. Bundan sonrakiler daha da mükemmel olacak. Bunun sözünü de aldık. Sporcu sayımızı daha da artırmak, yeni yetenekleri keşfetmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.