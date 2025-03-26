Bilecik’te Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Yapıldı

BİLECİK VALİSİ AYGÖL, YENİ PROJE İLE TARIMA DESTEK VERİYOR

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 100 bin dekarlık alana ekilecek yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenliyor. Törenin ardından Vali Aygöl, traktörün direksiyonuna geçerek ilk ekimi kendisi yapıyor. Bilecik’te tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek amacıyla önemli bir adım atılıyor.

TAKEP KAPSAMINDA YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITILIYOR

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde, Gölpazarı ilçesinde yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenleniyor. Programa katılan Vali Şefik Aygöl, çiftçilere destek vererek üreticilere yağlık ayçiçeği tohumlarını dağıtıyor. Törende Vali Aygöl, ayçiçeği ekiminde bulunarak tarıma verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

100 BİN DEKARDA AYÇİÇEĞİ EKİMİ GERÇEKLEŞECEK

Bilecik’in tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamındaki ayçiçeği ekimi, 100 bin dekar alanda gerçekleştirilecek. Tarımsal üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek amacıyla yapılan bu proje, bölge ekonomisine ve gıda sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Bilecik, verimli toprakları ve çiftçilerin emeğiyle Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.