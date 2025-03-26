Bilecik’te BAL Denetçisine Çifte Görev Tepkisi

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE TEPKİ

Bilecik’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından BAL denetçisine aynı saatte başka bir maça görev verilmesi, spor camiasında büyük tepki topladı. Geçtiğimiz hafta sonu, BAL denetçisi ve aynı zamanda Futbol İl Temsilcisi olan İsmail Özdil’e, Vitraspor-Yeşil Yalova maçıyla eş zamanlı bir diğer karşılaşmada görev yazılması dikkat çekti.

MAÇ GÖREVLENDİRMESİNE ELEŞTİRİLER

1299 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Muhammet Okur, bu durumla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “BAL denetçisi İsmail Özdil, 23 Mart saat 14.00’te Bozüyük 1. Nolu Stat’ta Vitraspor-Yeşil Yalova müsabakasında görevli. Ancak aynı saatte İçköyspor – Gülümbespor maçı için 23 Mart saat 13.00’da Federasyon Temsilcisi olarak da görevlendirilmiş. Bu karşılaşmaların ardından ücretlenmenin nasıl yapılacağını merak ediyorum.”

MÜSABAKA ORGANİZASYON TOPLANTISI YAPILDI

Diğer taraftan, BAL denetçisinin müsabaka gününden 70 dakika önce, güvenlik amiri, kulüp yöneticileri, tesis müdürü, 4. hakem, gözlemci ve saha komiseri ile tesiste en uygun alanda Müsabaka Organizasyon Toplantısı yaptığı belirtildi. Bu durum, organizasyonun ne denli titiz bir şekilde yürütüldüğüne dair bir gösterge oluşturuyor.