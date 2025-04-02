Bilecik’te Bayram Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

BAYRAM COŞKUSU VE PAYLAŞMA

Bilecik Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleşen anlamlı bayram etkinliği, Sağlıklı Hayat Merkezi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Programda, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, bayramın manevi ruhunu minik öğrenciler ve yaşlılarla birlikte yaşama fırsatı buldu. Minik misafirler, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin çeşitli birimlerini gezerek sağlık hizmetleri hakkında bilgi edindi.

UNUTULMAZ ANLAR VE NESİLLER ARASI SEVGİ

Bayram şekerlerini odaları dolaşarak toplayan çocuklar, büyükleriyle samimi bir bayramlaşma gerçekleştirerek katılımlarını artırdı. Etkinliğin en akılda kalıcı anlarından biri ise, çocukların kendi elleriyle hazırladıkları resimleri yaşlılara hediye etmesi oldu. Bu özel an, nesiller arasındaki sevgi bağını ve bayramın birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

SOSYAL BAĞLARIN GÜÇLENMESİNE KATKI

Sağlıklı Hayat Merkezi, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek sağlık hizmetlerinin ötesinde sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlıyor. Etkinlikte çocukların yüzlerindeki heyecan ve yaşlıların gözlerindeki mutluluk, bayramın paylaşma ve sevgi dolu atmosferini en güzel şekilde yansıtıyor.