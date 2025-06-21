Bilecik’te Çekici Devrildi, 1 Öldü

TRAFFIK KAZASINDA BİR CAN GİTTİ

Bilecik’in Bozüyük İlçesi’nde beyaz eşya taşıyan bir çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Bozüyük çevre yolunda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Bilecik yönünden Eskişehir yönüne seyir eden M.A. idaresindeki 42 ACM 765 plakalı çekici, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun sağ tarafına savrularak devrildi. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü M.A. yaralanırken, çekicide yolcu olarak bulunan E.Y.Y. isimli kişi hayatını kaybetti.

TRAFFIK DURUMU

Kaza sonrasında trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Çekicinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.