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Bilecik’te Çiftçilere Nohut Ve Ayçiçeği Tohumu Desteği

TOHUM DAĞITIMI VE PROJENİN KAPSAMI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” (TAKE) Projesi dahilinde, “Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma” projesi için Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı. Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, programda katılımcılara bilgi vererek, 20 çiftçiye 650 dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 350 kilogram nohut tohumu ve 70 çiftçiye ise 4 bin 50 dekar alanda ekilmek üzere 163 torba ayçiçeği tohumu yüzde 50 hibe katkılı olarak teslim edildiğini ifade etti. Ayrıca, ilçe genelinde 5 bin 500 dekar civarında nohut ve 25 bin dekar ayçiçeği ekiliş alanının bulunduğunu vurguladı.

DUA VE TEMENNİLER

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programda, İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez tarafından dua edildi. Dua sonrası çiftçilere tohumların dağıtımına geçildi. Programa katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, bu tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek destek oldu.

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