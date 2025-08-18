Bilecik’te Çiftçilere Tarım Bilgisi Verildi

BİLECİK’TE ÇİFTÇİLERE BİLGİ PAYLAŞIMI

Bilecik’te, çiftçilere yönelik kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Deresakarı Köyü’nde düzenlenen bir toplantıda bölgedeki çiftçilerle bir araya geldi. Bu ziyaret sırasında, köyde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler ve bakanlığın yeni destekleme modeli gibi birçok önemli konu değerlendirilerek ele alındı.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, modern tarım uygulamaları gibi çeşitli konular üzerinde de duruldu. Ayrıca, bölgede yaygın olarak yetiştirilen kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınma projeleri de gündeme geldi. Bununla birlikte, sözleşmeli üretim ve tarım sigortaları gibi uygulamalara dair çiftçilere çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Ayvalık, çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde dinleme fırsatı buldu. Aynı zamanda taleplerini alarak çözüm önerilerini paylaştı. “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla her zaman çiftçimizin yanındayız. Sorunlara yerinde çözüm getirebilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Çiftçilere yönelik destekleri arttıracağız” diyerek, çiftçilere destek verme konusundaki kararlılığını vurguladı.

DOĞAL AFETLER VE JENÇ NÜFUSUN TARIMA KAZANDIRILMASI

Ziyaret sırasında, bölgeyi etkileyen don olaylarına da dikkat çekildi. Çiftçilerin bu tür doğal afetlere karşı daha fazla sigorta kapsamına alınması gerektiğine değinildi. Ayvalık, genç nüfusun tarıma kazandırılması gerektiğini belirterek, bu alanda gerçekleştirilecek çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.