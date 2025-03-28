Bilecik’te Çiftçilere Tohum Dağıtımı Yapıldı

BİLECİK’TE YENİ PROJE HAYATA GEÇTİ

Bilecik’te çiftçilere yönelik dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı gerçekleştirildi. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla uygulamaya konulan “Kurtköy Köyü Birlikte Üretim Modeli Projesi” çerçevesinde bu dağıtımlar yapıldı. Proje, bölgede önemli bir ilk olma özelliğine sahip olup, 3 bin 600 dekarlık geniş bir alanda uygulanacak.

DÜZENLENEN TÖRENDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Bu proje ile çiftçilerin birlikte üretim yaparak tarımsal verimliliği artırmaları hedefleniyor. Dağıtım törenine katılan Vali Sayın Şefik Aygöl, üreticilerle bir araya gelerek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve bu modelin bölgedeki tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sunacağını ifade etti. Projeyle çiftçilerin dayanışma içinde üretim yaparak daha verimli bir tarım modeli benimsemeleri amaçlanıyor.