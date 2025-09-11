Haberler

Bilecik’te Dijital Lisans Semineri Yapıldı

Bilecik’te dijital lisans uygulamaları hakkında bir bilgilendirme semineri yapıldı. 2025-2026 futbol sezonu öncesinde gerçekleştirilen toplantıya, Bursa TFF Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun’un liderliğinde düzenlenen bu seminerde, kulüp yöneticilerine ve antrenörlere dijital lisans sistemi hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

DİJİTAL LİSANS SİSTEMİYLE İLGİLİ DETAYLAR ELE ALINDI

Toplantıda hesap oluşturma, başvuru sonrası süreç, maç kodu ile arama, forma rengi seçimi, oyuncu ve yedek seçimi, esame özeti ve kontrol, lisans formu doldurma süreci ile kullanıcı işlemleri gibi konular masaya yatırıldı. Bursa TFF Bölge Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın futbol kulüplerinin iş yükünü azaltacağını ve lisans süreçlerini daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yürüteceğini belirtti.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Seminerin sonunda, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, “Katılım sağlayan kulüp temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda başarılar dilerim” dedi. Bu tür bilgilendirme seminerlerinin futbol camiası için önemli olduğuna dikkat çekildi.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

