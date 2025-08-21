Bilecik’te Dilenciye Ceza Verildi

DİLENCİ YAKALANDI

Bilecik’te, dilenerek vatandaşlardan topladığı paralarla bir süper marketten 15 poşet malzeme satın alan dilenci, idari para cezası ile karşılaştı. Bilecik’in merkezinde, “Evimin kirasını veremiyorum, yiyecek içeceğim yok” diyerek insanların duygularını istismar eden bir dilencinin ihbar edilmesi üzerine, zabıta ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Zabıta Amiri Özgür Özmen’in önderliğindeki ekipler, kentin merkezini tarayarak Pınar T. isimli kadını Şadırvan mevkiinde buldular. Takibe aldıkları kadının topladığı paralarla bir süper markete girdiğini fark ettiler. Market çıkışında, 15 poşet yiyecek ve içecekle kadını kıskıvrak yakaladılar. Kadının malzemeleri taşımak için ticari taksi çağırdığı ve Eskişehir’den geldiği belirlendi.

Kadına Kabahatler Kanunu çerçevesinde 1406 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, dilenci kadının satın aldığı 15 poşet yiyecek ve içeceği, kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ayrıca, kadının üzerinden çıkan paraya da el konularak gerekli işlemler yapıldı.