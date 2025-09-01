Bilecik’te Dolandırıcılık Olayı Çözüldü

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYI

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz köyünde nitelikli dolandırıcılık olayı jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla aydınlatıldı. 27 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, kamu görevlisi olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi, E.Ü. isimli vatandaşın evine girerek 5 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe ve 400 Euro nakit parayı aldı. Olay sonrası Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, istihbarat ve asayiş ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler neticesinde olaya karışan şüpheliler ve kullanılan araç bilgileri tespit edildi. Bu tespitlerin ardından yürütülen takip ve operasyonda, şüpheli M.Ş.S. Manisa’nın Akhisar ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ETKİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen etkin çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyurdu. Bu olay, yerel güvenlik güçlerinin etkin bir şekilde dolandırıcılıkla mücadele ettiğini bir kez daha ortaya koydu.