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Bilecik’te Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı

GÜVENLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, vatandaşların genel güvenlik konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti yürütüyor. Bu doğrultuda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik merkez Hürriyet Mahalle Konağı, Kayıboyu Camii, eski otogar ve 16 farklı işyerini ziyaret ederek, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

DOLANDIRICILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ

Ekipler, “Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol” projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele ve toplumsal destek mekanizmaları hakkında da bilgi verdi. Gerçekleştirilen ziyaretler, vatandaşların güvenlik konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Polis ekipleri, günlük hayatta dolandırıcılık girişimlerinden korunma yöntemlerine dikkat çekerek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına hazırlanan projeleri de tanıttı.

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