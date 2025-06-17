Bilecik’te Dolandırıcılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi

BİLİNCİ HİSSETTİRMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla ‘Bilinçli Vatandaş, Güvenli Toplum’ sloganıyla bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilçenin yoğun bölgelerinden olan İsmet İnönü Caddesi üzerindeki işletmeleri ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık taktikleri ve genel güvenlik konuları hakkında bilgiler verildi.

Polis ekipleri, etkinlik boyunca vatandaşların dolandırıcılık gibi suçlara karşı daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Katılımcılara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Özellikle son zamanlarda artış gösteren telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Bu tür aktivitelerin, toplumda güvenliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.