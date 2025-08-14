Bilecik’te Domuz Sebebiyle Kaza Oldu

BİLECİK’TE DOMUZ NEDENİYLE KAZA

Bilecik’te bir domuzun aniden yola çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, D-650 kara yolu Bozüyük – Bilecik yönünde dün saat 21.50 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre; M.D. (40) yönetimindeki 26 AHL 951 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan domuza çarptı. Bu çarpışmanın ardından otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen A.M. (36) idaresindeki 07 ALV 452 plakalı kamyona arkadan çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralananlar arasında sürücü M.D. ile yolcular L.D., S.Y., H.D. ve A.D. bulunuyor. Ambulansta gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından 5 yaralı Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.