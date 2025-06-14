Bilecik’te Eğitim Başarı Ödül Töreni

EĞİTİM BAŞARI ÖDÜLÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında başarılara imza atan öğrenciler için “Eğitim Başarı Ödülü” törenini gerçekleştirdi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, sportif, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda 181 öğrencinin elde ettikleri başarıların onurlandırılması amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, öğrencilere üstün başarı belgesi ve plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde gösterilen çabaların önemli olduğunu belirtti. “Marifet iltifata tabidir” ifadesiyle başarıların takdir edilmesinin önemine vurgu yapan Şimşek, “Başarılarınızla bizleri gururlandırdığınız için sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. ‘Zaman bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurunda olduğunuz müddetçe, ‘kim var?’ denildiğinde ‘ben varım’ diyebileceksiniz.” dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde milli ve manevi değerlere önem veren bir nesil yetiştireceklerine dair inancını da dile getirdi.

Vali Yardımcısı Akın Ağca, ilk kez düzenlenen bu etkinliğin Bilecik ve ülke için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Müzik dinletisiyle sona eren ödül törenine, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, daire müdürleri, veliler ve aileler de katıldı.