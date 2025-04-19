Bilecik’te Enduro & ATV Yarışları Başladı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Bilecik’te gerçekleştirilen iki gün sürecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat’ın gösterisiyle başladı. Şampiyonanın ilk ayağı, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan idari kayıtlar ve teknik kontrollerle birlikte düzenlenirken, yarış brifingi de alanda gerçekleştirildi.

KAYIT REKORU KIRILDI

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası’na toplamda 200 yarışmacı kayıt yaptırarak, son yılların rekorunu kırdı. Bu önemli gelişme, sporun bölgede daha da yaygınlaşmasını sağlıyor.

ŞEHİR İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLER

Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Bugün federasyonumuzun öncülüğü ve valiliğimizin desteği ile Enduro ve ATV yarışının ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu şehir ilklerin şehri, dolayısıyla böyle bir etkinliği düzenlemekten büyük onur duyuyoruz. Geçen sene bu sporla tanıştık ve kendimize bir hedef koyduk; Türkiye’nin en uzun ve en zor parkurunu yapmayı başardık. Marmara Bölgesi’nde 365 gün bu sporun yapılabileceği bir yer oluşturmak istiyoruz. Motorcuların bu sporu iyi bir şekilde icra ettiğine inanıyoruz. Her motorcunun bu anlayışla devam edeceği inancı ile çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vali Aygöl, ardından motosiklete binerek kortej startını verdi ve yarışların heyecanını başlattı.