Bilecik’te Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bilecik’te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir program gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunca düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin eserleri sergilendi. Ayrıca çeşitli dans ve müzik gösterileri sunuldu.

OKUL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Programda konuşma yapan okul müdürü Şener Yeni, öğrencilerin her birinin ayrı bir mucize olduğunu ve hayata sunulan önemli armağanlar olduklarını belirtti. Verdikleri mücadelede kaydedilen gelişmelere dikkat çeken Yeni, “Çok şey öğrendiler ve kendilerini yetiştirdiler. Geliştirmeye de devam edecekler. Onlar vücutlarındaki engellere rağmen hayatlarını yaşayabilmek için ellerinden geleni gösterdiler. Şunu asla unutmayalım, onların bizlerden çok beklentileri yok. Biraz sevgi, biraz ilgi ve biraz şefkat. Gerisini kendi mucizeleri halledecektir. Mucize çocuklarımızın etrafındaki tüm fertlerin amacı bir olmalı, tek olmalı ve gelişimi sağlamalı.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR

Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Soner Süzer, POMEM Müdürü Suat Gunbey, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisiyle öğrencilerin velileri katıldı.