Bilecik’te Ertuğrulgazi Kampı Devam Ediyor

PROJENİN HIZLA DEVAM ETMESİ

Bilecik’te devam eden “Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı” projesinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, inşaat alanında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. Demir, projedeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Kamp alanının, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlayacağını vurgulayan Demir, “Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı, Bilecik’in tarihi dokusunu gençlerimizle buluşturacak vizyoner bir proje. Gençlerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, aynı zamanda tarih bilinci kazanabileceği bir alan inşa ediyoruz. Bu proje tamamlandığında sadece ilimiz değil, çevre illerden de yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

