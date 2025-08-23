Bilecik’te Etkinlikte Bilim Ve Doğa Buluştu

BİLECİK’TE KARANLIK GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ

Bilecik’te bilim insanları ve gökyüzü tutkunları, “karanlık gökyüzü gözlem” etkinliğinde bir araya geldi. Bu etkinlik, Bilecik Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Yenipazar Belediyesi işbirliğinde düzenlendi. Harmonakaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte Bilecik Vali Faik Oktay Sözer, şehrin doğal güzelliklerini ve değerlerini koruma konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

NADİR BİR POTANSİYEL

Sözer, Yenipazar ilçesinin düşük nüfusu ve ışık kirliliğinden uzak olan konumuyla Türkiye’de nadir bulunan bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. “Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nın uluslararası düzeyde bir ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’ olarak tescillenmesi için başlattığımız süreç, bu alandaki kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Bu süreçte bilimsel ölçümlerden uluslararası başvurulara kadar tüm aşamaları dikkatle yürütüyoruz. Bugün düzenlenen bu etkinlik ise sadece gökyüzüne bakmak değil aynı zamanda doğa ile bütünleşmek, bilim ve kültürü buluşturmak, çocuklarımızdan gençlerimize kadar herkese farklı bir ufuk açmak için çok kıymetli bir adımdır.” dedi.

ASTRONOMİ TURİZMİNDE YER ALMA HEDEFİ

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Harmankaya Kanyonu’nun çeşitli doğa sporları için uygunluğuna dair bilgi vererek, “Kanyon kanyoning, trekking, kamp ve karavan faaliyetleri için oldukça elverişli olması ilçe adına büyük bir avantaj sağlamaktadır. Küçük bir ilçe olabiliriz ama bu yıl ilkini gerçekleştirmekte olduğumuz etkinlik ile astronomi turizminde ‘biz de varız’ dedik.” diye konuştu. Özden, astrofotoğrafçılık atölyeleri ve teleskopla gezegen gözlemlerinin etkinliğin değerine katkı sağladığını vurguladı.

BİLİMSEL GÖZLEM ORTAMI SUNMAK

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ise etkinliğin gökyüzünü izlemekle sınırlı kalmadığını, gençlerin hayal gücünü besleyen ve toplumu bilimle buluşturan bir öğrenme ortamı sunduğunu belirtti. Bayram, “İlk etapta burada ışık kirliliği ölçümlerini yaptırdık ve uluslararası standartlarda çok az ışık kirliliğine sahip bir bölge olduğunu tescilledik. Buranın ‘Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı’ olabilmesi için tesciline başvurduk.” şeklinde konuştu. Etkinliğin güzelliklerinin yanı sıra muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

EŞSİZ BİR GÖKYÜZÜ

Astroder ve Kozmik Anafor üyesi Hilal Fidan, Harmankaya’nın ışık kirliliğinden uzak bir yer olduğunu ve bölgedeki gökyüzünün muhteşem olduğunu ifade etti. Etkinlik, Türkiye’nin farklı illerinden gelen bilim insanları ve gökyüzü tutkunlarının katkılarıyla 3 gün sürecek. Katılımcılar, teleskoplarla gezegen ve derin uzay gözlemi, radyo teleskobu ile ISS bağlantısı gibi aktiviteler gerçekleştirecek. Ayrıca, doğa yürüyüşleri ve astronomi atölyeleri de sunularak katılımcılara farklı deneyimler kazandırılacak.