Bilecik’te Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

ANLAMLI ÇEVRE ETKİNLİĞİ

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, anlam dolu bir çevre etkinliği düzenliyor. Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri ve yükümlüler, “Ormanlar geleceğe bırakabileceğimiz en büyük mirastır” temasıyla kapsamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Adalet Hatıra Ormanı’nda yapıldı ve bu organizasyon kentte çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

GELENEKSEL MİRAS BIRAKMA

Katılımcılar, gelecekte yeşil bir miras bırakmanın önemine dikkat çekerek, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Bu etkinlik ile yükümlülerin topluma kazandırılması ve çevre dostu alışkanlıkların güçlendirilmesi amaçlandı. Yetkililer etkinliğin ardından yaptıkları açıklamada, doğayı korumanın sadece bireylerin sorumluluğu olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etti.