Bilecik’te ‘Gönül Sofraları’ İftar Buluşması

RAMAZAN RUHUYLA BİRLEŞME

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu, Bilecik’te gerçekleştirilen ‘Gönül Sofraları’ iftar programı ile bir kez daha ön plana çıkıyor. Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, kentin yerel basın mensupları ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya geldi. Yemek organizasyonu, toplumun farklı kesimlerini tek masa etrafında buluşturarak gönül bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

MANEVİ DEĞERLERİN VURGULANMASI

İftar programı esnasında konuşma yapan Serkan Yıldırım, Ramazan ayının manevi değerlerine dikkat çekti ve “Bu sofralar birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi. Toplumumuzun her kesimi ile dayanışmamızı pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Programa katılan yerel basın ve STK temsilcileri, organizasyondan aldıkları memnuniyeti dile getirirken, bu tür buluşmaların kentin sosyal dokusunu güçlendirdiğine vurgu yaptılar.