Bilecik’te Güvenlik Denetimleri Yapıldı

BİLECİK’TE EŞ ZAMANLI UYGULAMALAR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentte işyeri, araç, bina ve şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Ekipler, gece saatlerinde işyeri, araç, bina ve şahısları hedef alan geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. “Bilecik’in Huzuru Türkiye’nin Huzuru” parolasıyla yapılan Huzur 11-6 Uygulaması, il genelinde uygulandı.

GÖREVDE 200 PERSONEL

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ın liderliğinde yürütülen bu uygulamada toplamda 200 personel aktif rol aldı. Denetimler sırasında 2 bin 99 şahıs, 442 araç, 105 işyeri ve 28 metruk bina kontrol edildi. Elde edilen sonuçlar, güvenlik ve huzuru sağlama hedefini destekler nitelikte.

Yapılan denetimler esnasında, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca, 31 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, “Bilecik’in güvenliği için sahada olmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Bu tür uygulamaların devam edeceğinin sinyallerini verdi.