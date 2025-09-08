Bilecik’te Hamsu Köprüsü Trafiği Rahatlatacak

YENİLEME ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ALINAN TRAFİK KARARI

Bilecik’te Hamsu Köprüsü’nde devam eden yenileme çalışmaları trafiği rahatlatacak bir karara yol açtı. Geçtiğimiz Haziran ayında okulların kapanmasının ardından Hamsu Köprüsü’nün yenilenmesi planlandı ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Yeni dönemin başlangıcına yetişmeyen köprünün yıkım çalışmaları sonucu sürücüler bir trafik çilesi yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde sanayi istikametinden kent merkezine dönüş yolunda kilometrelerce uzanan kuyruklar oluştu ve bu durum sürücüleri oldukça zor duruma soktu.

TRAFAĞI RAHATLATACAK ÖNLEMLER ALINDI

İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar ile Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ara yollardan ana yola giriş yapan araçların oluşturduğu sıkışıklık nedeniyle yeni önlemler alındı. Komisyonun açıklamasında, “Hamsu Köprüsü’ndeki yapım çalışmaları devam ettiğinden dolayı Türkmeneli Caddesi ile Atakent Caddesi kesişiminden kapatılmıştır. Sürücülerin Mehmetçik Sokak üzerinden kongre merkezi kavşağını kullanarak Abdülhamithan Bulvarı’na katılmaları gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.