Bilecik’te Hazırlık Toplantısı Yapıldı

KAPSAMLI HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bilecik’te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde önemli bir hazırlık toplantısı yapıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, çeşitli hizmet müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda yeni dönemde öğrencilere sunulacak hizmetler detaylı bir şekilde ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sosyal-kültürel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleri üzerinde duruldu. Ayrıca, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

İl Müdürü Ramazan Demir, “Hedefimiz; yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin güvenli, konforlu ve sosyal yönden zengin bir ortamda eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak. Böylece gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı. Bu hedeflerle, Bilecik’teki öğrenci yurtlarının kalitesinin artırılması planlanıyor.