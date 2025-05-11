Bilecik’te Hıdırellez Coşkuyla Kutlanıyor. Hıdırellez İçin Pilav Hazırlanıyor. Şenliklerde Yöresel Oyunlar Sergileniyor. Köy Halkı Gelenekleri Yaşatıyor. Hıdırellez Birlik ve Beraberlik Temsil Ediyor. Çocuklar Kaynaşmakta ve Eğlenmektedir

HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Bilecik’te Hıdırellez etkinlikleri, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hıdırellez’i yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek misafirlere sunuyor. Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kentteki köylerine gelerek bu geleneksel etkinliğe katılıyor. Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor ve yöreye özgü halk oyunları gösterileri sergileniyor.

GELENEKSEL ŞENLİKLER VE YÜRÜYÜŞLER

Merkeze bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünde düzenlenen Hıdırellez kutlamaları, köy meydanında toplanan vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla “Seymen” yürüyüşü gerçekleştirmesiyle başladı. Yürüyüş sırasında yöreye ait türküler seslendiriliyor ve etkinlik köyün harman yerinde sona eriyor. Burada halk oyunları gösterileri ve şifalı pilav ikramı yapılıyor.

KÖY MUHTARI AÇIKLAMALARI

Köy Muhtarı Çetin Kaya, etkinlik hazırlıklarının bir hafta önceden başladığını belirtirken, “Bu yıl pilav, ayran ve yufka ikram ediyoruz.” diyerek sunulan lezzetleri anlattı. Kaya, “Şenliğimizi her yıl mayısın 11’inde yaparız. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de yaşayan köylülerimiz ve akrabalarımız mutlaka Hıdırellez şenliğine katılır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Seymen yürüyüşünün damat giydirme ve sünnet düğünlerinde de yapıldığını ekleyerek, geçmişlerinin hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu etkinliklerin önemini vurguladı.

ETKİNLİĞİN ANLAMINA YORUMLAR

Köy halkından Engin Beyce, baharın gelişini Hıdırellez etkinliğiyle büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade ederken, “Köyümüzün köklü bir tarihi var. Osmanlı askerlerinin at yetiştirme çiftliklerinin burada olduğuna dair bilgiler mevcut.” dedi. Yöresel geleneklerin yaşatıldığı bu etkinliğin, baharın gelişini kutlamak için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Hıdırellez etkinliğine Ankara’dan gelen Erol Karaca, gelenek ve göreneklerin yaşatılması gerektiğini anlatırken, “Burada çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşmasını istiyoruz. İnşallah bu gelenek devam eder ve nesilden nesle aktarılır.” diye konuştu.